Трехсторонняя комиссия поддержала проект о переносе выходных в 2024 году

Также одобрены изменения в Трудовой кодекс

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Члены российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений поддержали проект о переносе выходных дней в 2024 году, а также внесение изменений в Трудовой кодекс (ТК) РФ. Об этом сообщили журналистам в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой в пятницу.

"Участники заседания рассмотрели и поддержали проект постановления правительства Российской Федерации "О переносе выходных дней в 2024 году", согласно которому выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями 6 и 7 января, предлагается перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно. Таким образом, дни отдыха в 2024 году будут следующими: с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года, с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря", - говорится в сообщении.

Также стороны РТК поддержали внесение изменений в Трудовой кодекс РФ. Сейчас, если работодатель неправомерно не начислил заработную плату, то компенсацию в связи с задержкой выплаты работник получает только с момента принятия решения судом о причитающихся ему выплатах. Изменения предусматривают, что работодатель будет выплачивать проценты с того момента, когда фактически денежные средства должны были быть получены работником.

Отмечается, что члены комиссии обсудили порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Также на заседании рассмотрели проект об исполнении федерального бюджета за 2022 год и проект, направленный на создание программы долгосрочных сбережений.