"Газпром нефть" выплатит дивиденды за 2022 год из расчета 81,94 рубля на акцию

Общее число акций компании - 4,74 млрд

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Собрание акционеров "Газпром нефти" утвердило рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды за 2022 год в размере 81,94 рубля на акцию с учетом промежуточных дивидендов (69,78 рубля на акцию), говорится в сообщении компании.

Ранее внеочередное собрание акционеров "Газпром нефти" утвердило выплату промежуточных дивидендов за девять месяцев 2022 года в размере 69,78 рубля на акцию.

Общее число акций компании - 4,74 млрд. Таким образом, компания по итогам 2022 года направит на дивиденды, с учетом промежуточных, 388,4 млрд рубля.

Дивидендная политика компании подразумевает выплату акционерам дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли по данным консолидированной финансовой отчетности.

За 2021 год компания выплатила меньший объем дивидендов - 56 рублей на акцию, или 265,5 млрд рублей с учетом промежуточных.

Основным акционером "Газпром нефти", по последним открытым данным, является "Газпром", который контролирует 95,68% нефтяной компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами.