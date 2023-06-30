Акционеры АФК "Система" приняли решение о выплате дивидендов за 2022 году

Они составят 0,41 рубля на акцию

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Акционеры Акционерной финансовой корпорации "Система" приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2022 года в размере 0,41 рубля на обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

"ГОСА (годовое общее собрание акционеров - прим. ТАСС) приняло решение выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере 0,41 рубля на одну обыкновенную акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет сформирован по состоянию на 19 июля 2023 года", - сказано в сообщении.

Акционеры также утвердили аудитором на 2023 год компанию "Деловые решения и технологии".

Консолидированная выручка АФК "Система" по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год выросла на 18% и составила 912,7 млрд рублей.

АФК "Система" - российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, IT, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм, фармацевтика и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 году.