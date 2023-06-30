Тамбовская облдума расширила список сфер льготного налогообложения для IT-сектора

Председатель облдумы Евгений Матушкин отметил, что такая мера создаст привлекательные условия для развития инновационных и высокотехнологичных производств, поможет привлечь в регион компании из других субъектов

ТАСС, 30 июня. Депутаты Тамбовской областной думы на очередном заседании в пятницу расширили список сфер деятельности IT-компаний, в которых действует система льготного налогообложения. Право на преференции получили в том числе разработчики компьютерного программного обеспечения, производители компьютеров, сообщила в пятницу пресс-служба облдумы.

"Теперь пониженная налоговая ставка будет распространяться и на деятельность в сфере телекоммуникаций, архитектуры, инженерно-технического проектирования, на сферу технических испытаний и исследований, на производство компьютеров, электронных и оптических изделий, на разработку компьютерного программного обеспечения", - приводит пресс-служба слова председателя облдумы Евгения Матушкина.

По его словам, такая мера создаст привлекательные условия для развития инновационных и высокотехнологичных производств, поможет привлечь в регион компании из других субъектов. "Привлечение в регион высокотехнологичных предприятий и организаций позволит создать высокопроизводительные рабочие места, обеспечить ускорение развития высокотехнологичных отраслей экономики и региональной IТ-системы, способствовать формированию инвестиционной привлекательности региона", - отметил Матушкин.

В 2022 году в Тамбовской области был принят закон, который предусматривает снижение налоговой ставки с 6% до 1%. Его действие распространяется на налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, использующих в качестве объекта налогообложения доходы, для организаций IТ-сферы, являющихся резидентами технопарков, созданных в Тамбовской области.

Как отметили в пресс-службе, в регионе осуществляет деятельность частный технопарк "Миэлта". В 2022 году 11 компаний IТ-сферы стали его резидентами и воспользовались механизмом льготного налогообложения.