Red Wings запустит рейсы между Сочи и Тбилиси с 11 июля

Полеты будут совершаться по вторникам и воскресеньям

СОЧИ, 30 июня. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings запускает для путешественников рейсы между Сочи и Тбилиси с 11 июля, полеты будут совершаться по вторникам и воскресеньям. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале международного аэропорта Сочи.

"Мы рады анонсировать совместно с авиакомпанией Red Wings открытие продаж билетов на рейсы Сочи - Тбилиси с 11 июля по вторникам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

Уточняется, что WZ-557 будет совершать вылет из Сочи в 14:00 мск с посадкой в Тбилиси в 16:20 мск, время в полете составит 1 час 20 минут. Вылет WZ-558 из Тбилиси планируется в 17:10 мск, посадка в Сочи - в 17:15 мск, время в полете - 1 час 5 минут. Стоимость билетов от 6 070 рублей в одну сторону и от 12 993 рублей - туда и обратно.

По данным аэропорта, из Сочи открыто 20 международных рейсов двенадцати стран мира.

Ранее разрешение на возобновление полетов получили российская авиакомпания "Азимут" и грузинская Georgian Airways.

Между Сочи и Тбилиси прямых поездов нет, оптимальный маршрут Тбилиси - Батуми - Сочи. Поезд между Тбилиси и Батуми ходит ежедневно по утрам и вечерам от станции Тбилиси-пассажирский, время в пути шесть часов. Далее от Батуми на Сочи можно доехать на пароме "Комета" или на автобусе. На автобусе время следования из Сочи в Тбилиси составляет 18 часов 40 минут.