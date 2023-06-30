На Кубани завершили первый этап возведения Троицкого группового водопровода

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что проект планируют реализовать к 2025 году

ТАСС, 30 июня. Подрядчик завершил строительство первого этапа Троицкого группового водопровода в Краснодарском крае, которое ведется по программе инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). Реализация масштабного проекта до 2025 года повысит качество водоснабжения для порядка 500 тыс. человек, сообщается на сайте правительства РФ со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина.

"Бесперебойная работа объектов жилищно-коммунального хозяйства является важнейшим условием улучшения жизни населения страны, в том числе эти работы выполняются за счет средств ИБК. Строительство нового водовода общей протяженностью 31 км в Краснодарском крае повысит качество водоснабжения жителей и гостей Черноморского побережья. Это города Геленджик, Новороссийск и Крымский район, в которых проживает порядка 500 тысяч человек. На сегодня завершен первый этап проекта", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

Уточняется, что групповой водопровод на первом этапе проложен от станицы Неберджаевской до насосной станции в районе Неберджаевского водохранилища.

Вице-премьер констатировал, что в рамках первого этапа построен водовод длиной 11 км. Специалисты подключили его к существующему водопроводу, автоматизировали систему управления и провели пусконаладочные работы. Строительство следующих 20 км сетей предусмотрено в ходе второго, третьего и четвертого этапов, диаметр водовода составляет более 1 м. Завершение строительства намечено на 2024 год.

По словам гендиректора Фонда развития территорий Ильшата Шагиахметова, инфраструктурные бюджетные кредиты стали эффективным инструментом динамичного развития регионов и повышения уровня жизни граждан. По данной программе, помимо Троицкого водопровода, в Краснодарском крае строятся Таманский и Ейский групповые водопроводы, а также проектируются и строятся 17 объектов канализационных очистных сооружений. Инструмент ИБК выполняет задачи, обозначенные инициативой социально-экономического развития правительства "Инфраструктурное меню".

Проблема дефицита воды существует в ряде городов Кубани. Ранее со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева сообщалось, что по проекту "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" до 2024 года в регионе планируется построить пять водозаборов - в Горячем Ключе, Крыловском, Каневском, Темрюкском и Ленинградском районах.