Обязанности агрегаторов такси передавать данные ФСБ могут перенести на год

На данный момент в большинстве регионов отсутствует система аттестации, требования к объему знаний для ее прохождения, а также порядок ее проведения, отметили авторы законопроекта

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Группа депутатов от "Единой России", "Справедливой России - За правду" и ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об отсрочке вступления в силу ряда требований к перевозчикам, водителям и службам заказа такси, в том числе о предоставлении ФСБ доступа к базам данных агрегаторов такси, а также об обязательном наличии полиса ОСАГО и справки об отсутствии судимости у таксистов. Документ был размещен в пятницу в думской электронной базе.

Изменения вносятся в закон о регулировании деятельности такси. Как отметил один из авторов законопроекта, депутат-единоросс Александр Толмачев, "закон о такси, который должен вступить в силу с 1 сентября, предполагает значительные изменения в отрасли". "Изначально было понятно, что на адаптацию ко многим из них рынку понадобится много времени и ресурсов. <...> По совокупности причин мы понимаем, что по отдельным - особенно трудозатратным и финансово емким положениям - нужно взять еще время на подготовку", - пояснил депутат.

Законопроектом предлагается отсрочить до 1 сентября 2024 года вступление в силу требований о предоставлении справки об отсутствии у водителей такси судимости для получения разрешения, о лишении разрешения на работу в такси в случае наличия более трех неуплаченных административных штрафов за нарушения ПДД, требований о перекраске машины в установленный властями цвет. Кроме того, предложено отложить вступление в силу требования о регистрации перевозчика в налоговых органах того субъекта РФ, где ему выдано разрешение на работу.

Помимо этого, до 1 сентября 2024 года откладывается вступление в силу положения о том, что служба заказа такси, то есть агрегатор, обязана предоставить ФСБ или территориальному органу службы "доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси". Откладывается и вступление в силу запрета на передачу агрегатором заказов водителям, не заключившим с ним договор.

Авторы инициативы считают целесообразным перенести срок вступления в силу и положений о прохождении водителем аттестации на знание расположения объектов транспортной инфраструктуры субъекта РФ, где он будет работать, так как на данный момент в большинстве регионов отсутствует система аттестации, требования к объему знаний для прохождения аттестации, а также порядок ее проведения.

Перенос требований по ОСАГО

Также законопроектом предусмотрен перенос на 1 сентября 2025 года вступления в силу нормы об обязательном наличии полиса ОСАГО для такси. "Проблема реализации данной нормы заключается в отказе страховых компаний оформлять перевозчикам полисы ОСАГО, а также в высокой разнице цены полиса для такси по сравнению с обычным ОСАГО", - отмечается в пояснительных материалах. До этой же даты предлагается отсрочить вступление в силу статьи об ответственности агрегаторов за вред, причиненный при перевозке жизни, здоровью и имуществу пассажира.

Кроме того, депутаты предлагают дополнить закон новой нормой, согласно которой уполномоченный орган самостоятельно будет запрашивать данные о наличии или отсутствии судимости водителя такси.

В конце декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который регулирует работу такси. В нем прописаны основные требования к внешнему виду машин, требования о размещении данных о перевозчике и водителе в салоне. Закон предусматривает целый ряд требований для водителей, перевозчиков и агрегаторов такси.