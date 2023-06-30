Курс доллара к рублю за июнь вырос на 10,42%

Курс евро поднялся на 13,05%, курс юаня - на 8,38%

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю по итогам июня 2023 года вырос на 10,42%, курс евро - на 13,05%, курс юаня за месяц вырос на 8,38%. Об этом свидетельствуют данные закрытия торгов на валютном рынке Мосбиржи 30 июня в сравнении с показателями 31 мая 2023 года.

В первую неделю июня рубль не сильно опускался по отношению к доллару: суммарное снижение отечественной валюты с 1 по 9 июня составило чуть более 1,5 рубля. Однако затем снижение ускорилось и уже 13 июня доллар за день вырос на почти 1,7 рубля. После рост иностранной валюты снова замедлился и активно возобновился уже 26 июня, когда доллар превышал 87 рубля впервые с конца марта прошлого года. Рост доллара за последнюю неделю месяца составил более 4,85 рубля Всего за июнь доллар подорожал на 8,45 рубля - до 89,55 рубля с 81,1 рубля.

С евро ситуация аналогичная: до 8 июня рост валюты был незначителен, а 13 июня евро подскакивал на 2 рубля, достигая отметки в 91 рубль впервые с апреля текущего года. Следующий резкий скачок случился утром 26 июня - до 95 рубля, однако его рубль смог отыграть в течение дня. За последнюю неделю июня рост европейской валюты составил 5,46 рубля. Итоговый рост за месяц достиг 11,29 рубля - до 97,8 рубля с 86,51 рубля.

Относительно китайской валюты рубль был стабилен в начале месяца, однако в ходе торгов 13 числа юань, как и доллар с евро, резко подорожал, подскакивал до 11,852 рубля (+17,5 копейки). После этого курс китайской валюты менялся незначительно вплоть до 26 июня. В целом за последнюю неделю месяца рост юаня составил 62,3 копейки, а всего за месяц китайская валюта подорожала на 95,2 копейки - до 12,33 рубля с 11,38 рубля.