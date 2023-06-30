Источник: медиагруппа "Патриот" прекращает свою работу

Входящие в нее "Федеральное агентство новостей", "Народные новости", "Экономика сегодня", "Невские новости" и "Политика сегодня" закроют, сообщили сотрудники нескольких СМИ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Медиагруппа "Патриот", куда входят "Федеральное агентство новостей", "Народные новости", "Экономика сегодня", "Невские новости" и "Политика сегодня", прекращает свою работу, все СМИ будут закрыты. Об этом в пятницу сообщили ТАСС сотрудники нескольких закрытых СМИ.

По словам собеседников агентства, они получили сообщения от своего руководства, которое обещало на следующей неделе выплатить заработную плату за прошедший месяц.

Доступ к сайту медиагруппы "Патриот", а также сайтам входящих в нее "Федерального агентства новостей", "Народных новостей", "Экономики сегодня", "Невских новостей" и "Политики сегодня" ограничен на территории РФ, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.

Основания для блокировки не указываются.

До мая текущего года основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин занимал пост главы попечительского совета медиагруппы "Патриот". Как позже сообщал RTVI со ссылкой на самого Пригожина, сейчас он является заместителем главы попечительского совета медиагруппы.

Медиагруппа "Патриот" была создана в октябре 2019 года. В нее входят "Федеральное агентство новостей", "Невские новости", "Народные новости", "Экономика сегодня", "Политика сегодня"и несколько других СМИ.