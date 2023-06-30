Акционеры X5 переизбрали трех членов правления

Это главный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман, главный операционный директор компании Квинтен Пир и корпоративный секретарь Фрэнк Лейст

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Акционеры X5 Retail Group N.V. (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") на годовом собрании переизбрали трех членов правления, говорится в материалах компании.

Так, в правление были переизбраны главный исполнительный директор X5 Group Игорь Шехтерман, главный операционный директор компании Квинтен Пир и корпоративный секретарь компании Фрэнк Лейст.

Кроме того, в наблюдательный совет X5 был переизбран генеральный директор дистрибьютора и поставщика ГК "Алиди" Петр Демченков.

X5 Group - ведущий по объему выручки российский ретейлер. Под управлением компании по состоянию на 31 марта 2023 года находились 21,76 тыс. магазинов, в том числе 19,549 тыс. магазинов "Пятерочка", 956 супермаркетов "Перекресток" и 591 "жесткий" дискаунтер "Чижик".