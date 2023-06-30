ЦБ РФ изучит, как физлица совершают трансграничные денежные переводы

Согласно программе, в июле - декабре 2023 года Центробанк будет проводить обследование депозитов юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей для анализа срочных депозитов по степени их ликвидности для осуществления трансакций

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Банк России в августе 2023 года проведет анкетирование физических лиц, получающих и отправляющих трансграничные денежные переводы, следует из программы обследований регулятора на второе полугодие 2023 года.

"Обследование проводится с целью проведения анализа информации о полученных/отправленных трансграничных денежных переводах физических лиц", - отметили в ЦБ.

Согласно программе, в июле - декабре 2023 года ЦБ будет проводить обследование депозитов юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью анализа срочных депозитов по степени их ликвидности для осуществления трансакций.

В это же время регулятор планирует изучать изменение кредитной политики банков (за III и IV кварталы 2023 года), чтобы оценить изменения параметров кредитной политики банков, изучить причины этих изменений для углубленного анализа трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и выявить факторы, влияющие на объемы кредитования.