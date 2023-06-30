30 июня, 16:40,
обновлено 30 июня, 17:08

Акционеры "ФСК-Россети" приняли решение не выплачивать дивиденды за 2022 год

Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом России

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Акционеры "ФСК-Россети" в ходе годового собрания приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании.

"Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Россети" по результатам 2022 года", - следует из сообщения.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом России, владеющее 75% в уставном капитале. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация