Акционеры "ФСК-Россети" приняли решение не выплачивать дивиденды за 2022 год

Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом России

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Акционеры "ФСК-Россети" в ходе годового собрания приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании.

"Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Россети" по результатам 2022 года", - следует из сообщения.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.

Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом России, владеющее 75% в уставном капитале.