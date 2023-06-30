Входящее в медиагруппу "Патриот" РИА ФАН прекращает работу

Доступ к сайту "Федерального агентства новостей" также ограничен на территории РФ, следует из данных сервиса Роскомнадзора

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российское интернет-издание "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН), которое входит в медиагруппу "Патриот" прекращает работу. Об этом сообщила в пятницу ТАСС главный редактор издания Кристина Масенкова.

"ФАН действительно был заблокирован", - сообщила она. "Нет", - добавила собеседница агентства в ответ на вопрос, продолжит ли РИА ФАН работу.

Доступ к сайту ФАН также ограничен на территории РФ, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете. Основания для блокировки не указаны.

До мая текущего года основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин занимал пост главы попечительского совета медиагруппы "Патриот". Как позже сообщал RTVI со ссылкой на самого Пригожина, сейчас он является заместителем главы попечительского совета медиагруппы.

Медиагруппа "Патриот" была создана в октябре 2019 года. Помимо "Федерального агентства новостей", в нее также входят "Народные новости", "Невские новости", "Экономика сегодня", "Политика сегодня" и ряд других СМИ. Доступ к их сайтам также ограничен.