"Гектар" в ДФО и Арктике стало возможно получить и поменять на Госуслугах

По информации Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в ближайшее время в программу вернется более 10 тыс. га земли

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. "Дальневосточный гектар" и "арктический гектар" с 1 июля текущего года можно получить на портале Госуслуги, также теперь землю можно поменять на другой участок, сообщили в пятницу журналистам в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"С 1 июля текущего года вступает в силу ряд поправок. Одна из них позволит гражданину, не теряя права на "гектар", отказаться от первого участка в случае невозможности его использования в желаемых целях, после этого можно будет получить в пользование другой земельный участок. Также появляется возможность подачи заявления и направления заявителю проекта договора о безвозмездном пользовании земельным участком, иных документов с помощью единого портала Госуслуг", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента КРДВ по реализации программы "Гектар" Юлии Тищенко.

Кроме того, с 30 до 60 дней увеличивается срок, в течение которого гражданин должен подписать проект договора безвозмездного пользования. Вводится новый механизм, согласно которому, если в течение 90 дней в уполномоченный орган не поступит подписанный договор, то он признается незаключенным. Такой земельный участок возвращается в общий банк доступной к предоставлению земли.

"За время реализации программы с 2016 года у граждан на подписании "зависли" несколько тысяч неподписанных проектов договоров, данная поправка уже в начале июля вернет в программу значительную площадь востребованной земли, а у других граждан появится возможность подать заявления на ее получение", - заявила Тищенко, отметив, что в общий банк также вернутся те земельные участки, на которые граждане не подали заявления в рамках "гектарной амнистии" и не оформили право собственности.

В общей сложности в ближайшее время в программу вернется более 10 тыс. га земли.

По программе более 121 тыс. граждан получили землю на Дальнем Востоке и в Арктике. В безвозмездное пользование предоставлены участки общей площадью более 81,1 тыс. га. Как добавили в КРДВ, доступно к предоставлению еще 173,9 млн га, в том числе около 1 млн га в Арктике.