Акционеры Segezha group приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

В Компании решили оставить чистую прибыль в размере 8,6 млрд рублей нераспределенной

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Акционеры лесопромышленного холдинга Segezha group приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, а также не распределять чистую прибыль. Об этом говорится в материалах компании.

"Не распределять чистую прибыль ПАО "Сегежа групп" по результатам 2022 отчетного года, дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать", - сказано в материалах.

В сообщении отмечается, что акционеры решили оставить чистую прибыль компании по итогам 2022 года в размере 8,6 млрд рублей нераспределенной.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль "Сегежа групп" по МСФО по итогам 2022 года упала на 60%. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 15% - до 106,8 млрд рублей. В компании отмечали, что это произошло преимущественно за счет эффекта от консолидации активов НЛХК и "Интер форест рус", которые вошли в состав компании в III и IV кварталах 2021 года.

В конце мая президент компании Михаил Шамолин сообщал, что Segezha group не планирует пересмотр дивидендной политики на фоне рекомендации совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.