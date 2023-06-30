Российские индексы 30 июня торговались разнонаправленно на фоне ослабления рубля

Курс доллара вырос до 89,55 рубля, евро - до 97,80 рубля, юаня - до 12,33 рубля

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций в конце недели торговался неуверенно, несмотря на выраженную слабость рубля, улучшившийся внешний фон и ценовой рост в нефти. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,03%, до 2 797,37 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 2,37%, до 982,94 пункта. Курс доллара вырос на 1,98%, до 89,55 рубля, евро - на 2,69%, до 97,80 рубля, юаня - на 0,27%, до 12,33 рубля.

"Вероятнее всего, одни инвесторы предпочли перенести покупки на начало следующей торговой пятидневки, а другие фиксировали прибыль, опасаясь реализации каких-либо рисков в течение выходных", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Цены на нефть, пусть и неуверенно, вернулись к $75 за баррель Brent. "Этому отчасти способствовало то, что доллар на валютном рынке в течение пятницы отступил от локальных вершин выше 103 п. по индексу DXY", - также отметил эксперт.

На мировых площадках несколько улучшились настроения. "Индекс PMI Китая вырос в июне в соответствии с ожиданиями аналитиков до 49 п. с 48,8 п. в мае. Тем не менее показатель все еще находится ниже 50 п., отделяющих области спада и роста. PMI сферы услуг КНР в минувшем месяце незначительно уступил прогнозу, но остался в зоне повышения. Темпы потребительской инфляции в еврозоне, согласно предварительной оценке, в июне замедлились до 5,5% год к году - ниже прогнозных 5,6% и майских 6,1%", - пояснил специалист.

Рынок акций

Лидерами роста пятницы на фондовом рынке снова оказались акции лесопромышленной группы "Сегежа" (+3,9%) после вчерашних сообщений компании о ее планах выходить на рынки Африки, предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались акции МТС (-2,2%), возможно в связи с тем, что дата закрытия реестра для получения дивидендов уже наступила, добавила эксперт.

Прогноз на понедельник

При благоприятной конъюнктуре индекс Мосбиржи может преодолеть промежуточное сопротивление вблизи 2 805 пунктов, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании на 3 июля - 2725-2825 пунктов, по курсу рубля к доллару - 85,5-87,5 рубля.

В Freedom Finance Global ожидают, что в понедельник индекс Мосбиржи снова может остаться в коридоре 2750-2850 пунктов. Пара доллар/рубль может торговаться уже в обновленном диапазоне 88-90 рублей, евро/рубль - в интервале 96-98 рублей, пара юань/рубль - в коридоре 12-12,5 рубля.

В начале будущей недели участники торгов обратят внимание на июньские индексы экономической активности PMI в производственном секторе еврозоны и США. Важных корпоративных новостей в понедельник не ожидается.