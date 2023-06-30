В "Яндексе" одобрили присоединение четырех "дочек" для оптимизации бизнес-процессов

В компании заверили, что на работу сервисов это не влияет

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Держатели акций класса "А" "Яндекса" на собрании одобрили присоединение четырех дочерних компаний к группе, следует из материалов, которые IT-компания направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В "Яндексе" заверили ТАСС, что на работу сервисов это не влияет.

Соответствующие решения в отношении Yandex Media Services B.V., Yandex.Classifieds Holding B.V., MLU B.V. и Foodtech & Delivery Ops B.V. приняты подавляющим большинством голосов. Как пояснили в "Яндексе", это "поможет оптимизировать структуру группы и внутренние бизнес-процессы".

"Яндекс" повторил свое сделанное ранее заявление о том, что присоединение "дочек" также не влияет на планируемую реструктуризацию.