Алексей Иванов покинул пост главы Evraz

Управление компанией будет осуществлять совет директоров

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Гендиректор Evraz Алексей Иванов уходит с поста генерального директора, совет директоров принял его отставку, говорится в сообщении компании.

"Алексей Иванов проинформировал совет директоров о своем намерении уйти с поста генерального директора Evraz с 30 июня 2023 года, и совет директоров принял его отставку", - сообщила компания.

Управление компанией будет осуществлять совет директоров.

"С учетом санкций Великобритании, наложенных на Evraz, и других технических ограничений компания не имеет возможности вести операционную деятельность. Поэтому исполнение обязанностей CEO в такой ситуации крайне затруднительно. Управление Evraz будет осуществляться советом директоров компании", - пояснили ТАСС в компании.