"Максимателеком" не будет выплачивать дивиденды по результатам 2022 года

Убыток компании составил 565,2 млн рублей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Провайдер беспроводного интернета в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга "Максимателеком" не будет выплачивать дивиденды за 2022 год, говорится в решении единственного акционера компании.

"Убыток АО "Максимателеком", полученный по итогам 2022 года в размере 565 266 727,86 рубля, не погашать. Дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать", - говорится в сообщении.

В мае 2023 года один из ведущих телекоммуникационных операторов Москвы в сегментах B2G и B2B "Макомнет" получил полный контроль в операторе "Максимателеком".

О компании

"Максимателеком" на основе собственной беспроводной сети передачи данных предоставляет доступ в интернет по технологии Wi-Fi для пассажиров столичного общественного транспорта, а также обеспечивает инфраструктуру для развития городских цифровых сервисов. Возможности сети "Максимателеком" используются в рамках проектов для московского метрополитена и транспортного комплекса, а также в реализации решений для умного города и обеспечения работы городского публичного Wi-Fi.