Акционеры "Россетей" избрали совет директоров в прежнем составе

В него вошли 11 человек

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Акционеры холдинга "Россети" во время годового собрания избрали членов совета директоров в прежнем составе. В совет вошли 11 человек, следует из сообщения компании.

В частности, в совет вошли вице-премьер России Александр Новак, главы Минэнерго России Николай Шульгинов и Минстроя России Ирек Файзуллин, руководитель ФАС Максим Шаскольский, замглавы Минфина России Ирина Окладникова, глава "Системного оператора" Единой энергосистемы Федор Опадчий, ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев и генеральный директор "Россетей" Андрей Рюмин.

В качестве независимых директоров в совет вошли руководитель ассоциации "Совет рынка" Максим Быстров, бывший генеральный директор "Алросы" Сергей Иванов и первый заместитель генерального директора Фонда "Центр стратегических разработок" Михаил Расстригин.

Об увеличении уставного капитала

Кроме того, акционеры приняли решение об увеличении уставного капитала компании путем размещения 240,89 млрд. 234 обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 копеек каждая на общую сумму более 120,445 млрд рублей. Акционеры внесли изменения в устав компании о количестве акций, которые компания планирует разместить в рамках дополнительной эмиссии.

В сообщении уточняется, что акции дополнительного выпуска будут размещаться по закрытой подписке в пользу России. Оно могут быть оплачены денежными средствами и имуществом, в том числе акциями АО "РЭС", АО "Электромагистраль", АО "Энергетик", которые осуществляют деятельность в Новосибирской области, а также объектами электросетевого хозяйства, расположенными в Республике Крым, Красноярском крае, Иркутской области, в Майкопском районе Республики Адыгея, в Кольском районе Мурманской области, и имуществом, которое является неотъемлемой технологической частью либо связано с эксплуатацией и обслуживанием указанных объектов электросетевого хозяйства.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.