В КЧР на курорте "Архыз" впервые в летнем сезоне запустили канатные дороги двух склонов

С 30 июня по 3 июля будут работать три гондольные канатные дороги: "Млечный путь", "Северное сияние" и "Союз"

ЧЕРКЕССК, 30 июня. /ТАСС/. Канатные дороги Северного и Южного склонов одновременно заработали на всесезонном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии впервые в летнем сезоне, рассказали ТАСС в пятницу в пресс-службе АО "Управляющая компания Архыз".

"С сегодняшнего дня у туристов есть возможность подняться на канатных дорогах Северного склона на высоту 2,5 тыс. м. Впервые в летнем сезоне курорт "Архыз" запускает одновременно канатные дороги Южного и Северного склонов", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, подняться в один день на север и юг курорта туристы смогут с 30 июня по 3 июля. В эти дни будут работать три гондольные канатные дороги: "Млечный путь", "Северное сияние" и "Союз". Канатная дорога "Северное сияние" состоит из двух очередей. Первая выполняет функции подвесного моста через реку Архыз. Вторая поднимает на высоту более 2,3 тыс. м, откуда начинается маршрут на пик Смирнова (2,5 тыс. м) с панорамным видом на самую высокую вершину Архыза - Пшиш (3,7 тыс. м).

С верхней станции "Северного сияния" можно пересесть на канатную дорогу "Союз", которая довезет до смотровой площадки на хребте Габулу на высоте 2,5 тыс. м, откуда можно увидеть противоположный хребет Абишира-Ахуба с высоты птичьего полета. Канатная дорога "Млечный путь" поднимает на Южный склон на 2,2 тыс. м над хвойным лесом. Со смотровой площадки на Южном склоне начинаются экотропы курорта - Аланский путь и тропа Романтиков.

Курорт "Архыз" ориентирован на активный семейный отдых и включает 27 км трасс с системой искусственного оснежения и восемь канатных дорог. Горнолыжный сезон на курорте длится с декабря по апрель. Как ранее сообщили в министерстве туризма и курортов региона, всесезонный туристический комплекс в 2022 году посетили порядка 850 тыс. человек. По данным исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, спрос на размещение в отелях "Архыза" в 2022 году увеличился в 2,6 раза.