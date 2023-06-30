Гендиректор ФАН объявил о закрытии медиагруппы "Патриот"

Доступ к сайту медиагруппы, а также к входящих в нее ресурсов ограничен на территории России

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Медиагруппа "Патриот" закрывается и уходит из информационной повестки страны. Об этом объявил генеральный директор входящего в нее "Федерального агентства новостей" Евгений Зубарев.

"Сегодня я как генеральный директор "Федерального агентства новостей" - одного из СМИ, которое создало медиагруппу "Патриот", объявляю о нашем решении: мы закрываемся и уходим из информационной повестки страны. Вместе с нами закрывается и уходит медиагруппа "Патриот", - сказал он в видеообращении, опубликованном во всех Telegram-каналах СМИ, входящих в "Патриот".

По словам Зубарева, совокупный трафик СМИ, входящих в медиагруппу, до настоящего времени составлял 300 млн уникальных посетителей.

Доступ к сайту медиагруппы "Патриот", а также к сайтам входящих в нее "Федерального агентства новостей", "Невских новостей", "Народных новостей", "Экономики сегодня" и "Политики сегодня" ограничен на территории РФ, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.

Медиагруппа "Патриот" была создана в октябре 2019 года. Помимо "Федерального агентства новостей" в нее также входят "Народные новости", "Невские новости", "Экономика сегодня", "Политика сегодня" и ряд других СМИ.