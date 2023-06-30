Правительство ввело запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории России

Ограничения не распространяются на провоз критически важных товаров, а также перевозки в Калининградскую область в целях бесперебойного снабжения региона необходимыми товарами, отметили в Минтрансе РФ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Правительство РФ ввело запрет на грузоперевозки польскими фурами по территории России. Об этом говорится в сообщении Минтранса.

"Постановлением [правительства] также введен запрет на перевозки по территории России польскими транспортными средствами. Между тем, для критически важных товаров (лекарственные средства, медицинские изделия, и другие) сделаны исключения", - отметили в Минтрансе.

Там добавили, что запрет также не распространяется на перевозки в Калининградскую область в целях бесперебойного снабжения региона необходимыми товарами.

В конце мая правительство РФ получило обращение Госдумы с призывом запретить транзит польских фур через территорию России и заправку автомобилей польских перевозчиков по российским розничным ценам на топливо. Как отмечали ранее депутаты, такое решение может быть ответом на антироссийскую политику Варшавы, так как в этом случае Польша лишится "порядка 8,5 млрд евро доходов, получаемых за счет России".

Министерство внутренних дел и администрации Польши 29 мая опубликовало распоряжение, согласно которому с 1 июня закрылось движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в России и Белоруссии грузовиков, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов.