Около 16% российских софтверных компаний интересуются африканским рынком

В частности, российский разработчик средств информационной безопасности "СёрчИнформ" заинтересован в развитии сотрудничества со странами Африки и работе на этом рынке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Около 16% российских софтверных компаний заявили об интересе к африканскому рынку. Об этом в пятницу сообщил ТАСС президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров.

"Ряд российских компаний уже имеют опыт работы на африканском рынке. Можно утверждать, что в последние годы на Африку приходится около 1% от совокупных продаж. Доля продаж российских софтверных компаний на рынке Африки в 2022 году составляла 0,9%. Прогноз на 2023 год - 0,75%. При этом 15,3% всех опрошенных "Руссофт" компаний заявили об интересе к африканскому рынку. Планируют выйти на рынок Африки впервые 4,7%. Если рассматривать только компании, у которых по итогам 2022 г. не было экспортных доходов, то из них планирует выйти на африканский рынок 2,3%. Это преимущественно те разработчики ПО, которые прежде работали только в России и в ближнем зарубежье", - сказал он.

По его словам, совокупный оборот российских софтверных компаний увеличился по итогам 2022 года на 6,7%, до 1,661 трлн рублей.

Мнение компаний

В частности, российский разработчик средств информационной безопасности "СёрчИнформ" заинтересован в развитии сотрудничества со странами Африки и работе на этом рынке.

"После участия в Gitex Africa (международная выставка, которая прошла с 31 мая по 2 июня - прим. ТАСС) - мы увидели этот регион с совершенно другой стороны, и наш интерес к нему вырос. Мы увидели перспективы работы в таких странах, как Алжир, Египет, Марокко, Тунис и другие. По итогам Gitex Africa нашли новых партнеров и клиентов. "Руссофт" собрал предложения с участников и передал их заинтересованным контактам из Египта и Марокко. Теперь планируем активно развиваться на этом рынке. И ждем форума "Россия - Африка", который пройдет уже в июле", - рассказал ТАСС генеральный директор компании Сергей Ожегов.

Директор департамента горнодобывающих решений компании "Рексофт" Дмитрий Карамышев рассказал ТАСС, что страны Африки проявляют интерес к разработкам, связанным с повышением эффективности добычи и автоматизации промышленности.

"Им интересны решения по диспетчеризации работ, горному планированию, а также горно-геологические системы. С точки зрения горнодобывающей индустрии, на которой специализируется мой департамент, есть значительный объем рынка, который может быть интересен для нас. В Африке добывающая промышленность находится в приоритете, и местные рынки добычи полезных ископаемых имеют тенденцию на увеличение объемов добычи. А это значит, что в отрасль будут вовлекать все больше и больше кадров и ресурсов, которым будет необходимо повышать эффективность бизнеса. На текущий момент горнодобывающий сегмент континента только впускает первые зарубежные IT-компании и делает шаги в промышленной автоматизации", - отметил он.

Господдержка

По словам Макарова, при поддержке государства рост продаж на этом рынке и присутствие российских компаний может увеличиться в ближайшие годы. Тенденция увеличения продаж и присутствия российских IT-компаний на африканском рынке может стать особенно заметной после завершения самой активной фазы импортозамещения в России.

Существенной помощью российским экспортерам могли бы стать торговые представительства, которые выступают как проводник на локальный рынок, так и гарант на государственном уровне, считает Карамышев из "Рексофта". "Благодаря торговому представительству РФ в Королевстве Марокко моей команде удалось реализовать уникальные технологические проекты с годовым оборотом в сотни миллионов рублей. А заказчик (местная компания с государственным участием) помимо бизнес-эффекта получил новые уникальные технологические компетенции для своих сотрудников. Такой Win-Win точно делает сотрудничество выгодным во всех аспектах", - отметил он.

Второй саммит и экономический форум Россия - Африка запланированы на 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Первый раз мероприятие прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".