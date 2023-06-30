Механизм автозапрета продажи просроченных товаров может заработать в России с ноября

Минпромторг подготовил проект, который предлагает ввести такую меру с 1 ноября

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Механизм автоматического запрета продажи нелегальных или просроченных товаров, подлежащих маркировке, может заработать в России с 1 ноября 2023 года. Соответствующий проект постановления, подготовленный Минпромторгом РФ, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Механизм блокировки продажи товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в случае их нахождения в незаконном обороте или истечении срока годности будет запущен с 1 ноября 2023 года", - говорится в сообщении министерства.

В Минпромторге пояснили, что розничные магазины благодаря сведениям из системы маркировки смогут оперативно получать сведения о товаре и в случае выявления причин, запрещающих оборот конкретной единицы продукции, не допускать ее продажу потребителю.

Согласно документу, требования о запрете будут вступать в силу поэтапно по четырем товарным группам: табачная продукция, молочная продукция, упакованная вода и пиво.

"В ходе эксперимента представители бизнеса осуществляют подготовку к новым требованиям и принимают участие в разработке механизмов блокировки продукции на основании сведений из информационной системы маркировки", - подчеркнули в Минпромторге РФ.

К эксперименту присоединились уже около 10 федеральных сетей и более 30 представителей малой розничной торговли. Со своей стороны производители кассовой техники в рамках эксперимента подготовят программные решения и интегрируют их в кассовые терминалы, добавили в министерстве.