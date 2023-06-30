В Орловской области ожидают рост урожая зерновых и масличных на 5-7% в 2023 году

В 2022 году в регионе собрали 4 млн тонн зерновых

ТАСС, 30 июня. Рост урожая зерновых, зернобобовых и масличных культур в Орловской области в 2023 году может достичь 5-7% относительно 2022 года благодаря погодным условиям и агротехнологическим приемам. Об этом сообщил журналистам во время третьего Орловского экономического форума губернатор региона Андрей Клычков. 30 июня регион с рабочей поездкой посетил заместитель Министра сельского хозяйства России Андрей Разин.

В 2023 году благоприятные погодные условия и применение агротехнологических приемов позволяют прогнозировать хороший урожай в регионах Центрального федерального округа, где начало массового старта уборки ожидается во второй половине июля.

"Специалисты, анализируя перспективу урожая этого года, оценивают Орловскую область как регион, потенциально имеющий возможность получить результат на 5-7% выше итогов прошлого года", - сказал Клычков, добавив, что речь идет о зерновых, зернобобовых и масличных культурах.

Кроме того, во время вечернего прямого эфира на своей странице "ВКонтакте" Клычков высоко оценил работу орловских аграриев. "Восхищает работа аграриев. Сегодня идет речь о том, что по ряду культур, по пшенице озимой, есть возможность получать урожай до 180 ц с 1 га, хотя если вспомнить советское время, то в СССР за 28 ц давали [звание] "Героя социалистического труда". Задача Орловской области как центра во многом по семеноводству, по генетике совместить науку с производством", - подчеркнул губернатор.

По его словам, в 2022 году аграрии области собрали 4 млн тонн зерновых, несмотря на непростую уборочную кампанию. Также был получен рекордный урожай по соевым бобам и по рапсу.