СМИ: блокада Тайваня обошлась бы миру в $2,7 трлн и была бы хуже кризиса 2008 года

В частности, на острове производится около 20% полупроводников в мире, а в сфере наиболее высокотехнологичных чипов тайваньские составляют 92%, отметили в газете "Тайбэй шибао"

ГОНКОНГ, 30 июня. /ТАСС/. В случае блокады Тайваня потери мировой экономики по самой консервативной оценке в первый год составят около $2,7 трлн. Об этом в пятницу сообщила газета "Тайбэй шибао".

Как указывает издание, исследователи базирующегося в Австралии Института экономики и мира считают, что введение Китаем блокады в отношении Тайваня снизит мировой ВВП на 2,8%. По их оценке, прямые потери будут почти в два раза серьезнее, чем во время мирового экономического кризиса 2008 года.

Более 60% потерь или $1,6 трлн будут приходиться на экономики материкового Китая (снижение ВВП составит 7%) и Тайваня (около 40%). Кроме того, сильнейший удар будет нанесен по странам Юго-Восточной Азии: потери ВВП Австралии, Вьетнама, Камбоджи, Республики Корея, Сингапура оцениваются в 3-6%.

Блокада Тайваня приведет к глобальному снижению инвестиций и потребления, волатильности финансовых рынков, а также к сокращению объемов мировой торговли и производств, которые используют в качестве комплектующих чипы и другие полупроводники. Кроме того, это обернется серьезным кризисом для мирового производства компьютеров и электроники, так как суммарная доля материкового Китая и Тайваня в глобальной индустрии составляет около 31%.

Авторы доклада указали, что на Тайвань приходится около 20% мирового производства полупроводников, однако в сфере наиболее высокотехнологичных из них тайваньские чипы составляют 92%. Отмечается, что в случае уничтожения подобных производств на Тайване на их воссоздание в других регионах мира потребуется, по меньшей мере, 3 года и инвестиции около $350 млрд.

Статус Тайваня

Отношения между Пекином и Тайбэем обострились после состоявшегося в августе 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на ее поездку Народно-освободительная армия Китая провела масштабные учения в шести акваториях вокруг острова, где отрабатывалась блокада основных портов и торговых путей. Еще одни подобные, но меньшие по масштабам маневры прошли в апреле этого года.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.