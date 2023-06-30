Путин разрешил "Эн+" некоторые сделки в рамках ликвидации "Вукелич Лимитед"

В частности, 55,3% долей "Тувинской горнорудной компании" получит "Иркутскэнерго", 25,2% отойдет "Эн+ холдинг", остальные 19,5% получит "Байкалинвестэнерго"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин разрешил некоторые сделки в рамках ликвидации кипрской компании "Вукелич Лимитед", в том числе приобретение энерго-металлургическим холдингом "Эн+" одной обыкновенной акции "Вукелич Лимитед", следует из опубликованного распоряжения главы государства.

Так, президент разрешил несколько сделок по приобретению долей в "Тувинской горнорудной компании" (входит в "Востсибуголь", управляющий угольными активами En+) в связи с распределением долей компании в рамках ликвидации "Вукелич Лимитед".

В частности, 55,3% долей "Тувинской горнорудной компании" получит "Иркутскэнерго" (основной акционер - "Евросибэнерго", который входит в "Эн+"), 25,2% долей отойдет "Эн+ холдинг", остальные 19,5% долей получит "Байкалинвестэнерго" (контролируется Евросибэнерго", который входит в "Эн+").

О компании

"Эн+" - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,5 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,8 млн т в год (через контрольный пакет в "Русале"). Основные акционеры "Эн+" - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.