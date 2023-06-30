"Роснефть" утвердила программу биржевых облигаций на общую сумму 1,115 трлн рублей

Максимальный срок погашения - 3 640 дней, отметили в компании

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Совет директоров "Роснефти" утвердил программу размещения биржевых облигаций на 1,115 трлн руб. почти на 10 лет, следует из материалов компании.

"Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, составляет 1,115 трлн российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте", - говорится в материалах. Максимальный срок погашения - 3 640 дней.

"Утверждение программы займа не подразумевает единовременное привлечение долга в размере всего лимита программы, а предоставляет "Роснефти" гибкий подход по выходу на рынок в зависимости от спроса и рыночных условий в определенный момент времени", - пояснил ТАСС представитель "Роснефти". По его словам, фактическое размещение новых выпусков облигаций в рамках программы будет осуществляться в соответствии с утвержденным бизнес-планом компании.