В Петербурге появился первый в России завод по химической девулканизации резиновых изделий

В дальнейшем планируется открытие предприятий в других регионах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Превращать старые резиновые покрышки в каучук химическим способом будут на новом заводе, который открылся в Петербурге, пока он единственный в России. Вторичный синтетический каучук можно добавлять в битум для прочности или изготавливать резиновые покрытия, сообщил ТАСС в пятницу на Петербургском международном дорожном форуме руководитель и директор по развитию компании "Спурт" Кирилл Васильев.

"Завод полностью автономный и сделан под федеральный проект "Экономика замкнутого цикла", который говорит о том, что мы со следующего года при дорожном и гражданском строительстве должны применять 20% вторичных материалов. Для достижения этого KPI мы и внедрили нашу технологию. Создали вторичный синтетический каучук - это та смесь, из которой делаются резинотехнические отходы, такой завод первый в России", - сказал он.

Васильев добавил, что химической девулканизации резиновых изделий нет больше нигде в мире, применяются другие способы расщепления. Ранее раздробленную резиновую крошку в основном использовали только как покрытие на спортивных площадках. На заводе планируют наращивать мощности и в дальнейшем открыть филиалы в каждом регионе страны, поскольку вопрос утилизации отходов остро стоит по всей стране, так же, как и продление службы качественных дорог.

Девулканизацию проводят с помощью специальных листов, которые называют модификаторами, технологию изобрели в Петербурге в 1990-е годы. Одним из ученых является отец Кирилла Васильева, который решил возобновить старую технологию.

Девулканизировать резиновые отходы в первичную смесь можно сколько угодно раз, получая новое сырье. Как правило, вторичный каучук делают из старых шин. По словам Васильева, вторичный синтетический каучук можно добавлять не только в битум, но и делать резинотехнические изделия, которые по свойствам не уступают новым, а по цене позволяют существенно экономить. Новая смесь в среднем стоит 200-300 тыс. рублей за тонну, вторичный каучук стоит в два-три раза дешевле. Производитель сможет больше зарабатывать, продавая дешевле. Кроме того, на заводе тестируют рынок строительных материалов: гидроизоляцию и кровельные материалы, которые также делаются на основе каучука.

О форуме

Петербургский международный дорожный форум прошел уже в девятый раз с 28 по 30 июня. В 2023 году летнюю сессию посвятили "зеленым" технологиям в дорожном строительстве, новым материалам и технике, повышающей качество строительства и содержания дорог. В мероприятии приняли участие около 100 человек: были приглашены представители отраслевых предприятий и объединений, руководители территориальных ведомств, представители дорожных комитетов, руководители региональных и федеральных Автодоров, эксперты в области развития дорожной инфраструктуры, специалисты научно-исследовательских и машиностроительных организаций России и стран СНГ. Помимо выступлений докладчиков, состоялись технические визиты на производственные площадки и дорожные объекты Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сопровождении специалистов.