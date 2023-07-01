Словения заявила о намерении развивать экономическое сотрудничество с Южной Кореей

Любляна наметила такие направления для партнерства с Сеулом, как автомобилестроение, логистика, деревообрабатывающая промышленность, туризм и кинопроизводство

ЛЮБЛЯНА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Республики Словения намерены развивать экономическое сотрудничество с Южной Кореей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на странице министерства экономики, туризма и спорта республики в Twitter.

"Руководитель ведомства Матьяж Хан сегодня встретился с министром торговли Южной Кореи Ан Док Кыном, с которым они обсудили возможности экономического сотрудничества в области автомобилестроения, логистики, деревообрабатывающей промышленности, туризма и кинопроизводства", - отмечается в тексте.

28 июня министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон вместе с Ханом прибыли с четырехдневным визитом в Южную Корею.

29 июня МИД республики сообщил о том, что власти Словении открыли посольство страны в Сеуле.