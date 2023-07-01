На Конференции ФАО переизберут генерального директора и наметят новые программы

В течение недели будут подведены итоги нескольких программ и обсуждены новые инициативы в области обеспечения продовольственной безопасности

РИМ, 1 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Очередная Конференция Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) открывается в субботу в ее штаб-квартире в Риме. Как напомнили в пресс-службе ФАО, Конференция, проходящая раз в два года, является главным руководящим органом организации, на нее собираются высокопоставленные представители стран-членов. Россию на мероприятии будет представлять заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин.

Одной из главных задач нынешней Конференции является переизбрание на второй 4-летний срок генерального директора. Нынешний глава ФАО китаец Цюй Дунъюй не имеет конкурентов, другие претенденты ранее сняли свои кандидатуры в его пользу. Как поясняют в ФАО, это достаточно обычная практика, что генеральный директор остается на два срока. В ходе Конференции он выступит с программной речью о целях и задачах на новый предстоящий срок во главе ФАО.

Кроме того, в течение недели будут подведены итоги нескольких программ, обсуждены новые инициативы в области обеспечения продовольственной безопасности, а также пройдут заседания так называемых региональных конференций, на которых представят доклады по ситуации с продбезопасностью по регионам, и технические советы.

Повестка дня Конференции достаточно стандартная, но, как отмечают в постоянном представительстве РФ при ФАО и других международных организациях в Риме, в нынешних геополитических условиях и обстановке постоянного давления на Россию со стороны западных стран она может быть политически окрашенной, что "противоречит самому уставу организации", которая, входя в систему ООН, должна сохранять политическую нейтральность. В постпредстве указали, что не исключено внесение предложений "вплоть до исключения" РФ из организации. "Площадка ФАО станет очередной ареной для антироссийских выступлений. Но для принятия решения о приостановке членства необходимо набрать две трети голосов в поддержку, и это маловероятно, в том числе потому, что Россия остается важным донором и делает большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности, будучи одним из крупнейших производителей зерновых и пшеницы", - пояснили в постпредстве.

Там отмечают, что введенные западными странами санкции в отношении РФ уже мешают выполнению многих обязательств вплоть до выплаты членских взносов, а также финансированию отдельных программ ФАО. "Какие-то программы с участием России сворачиваются из-за нехватки финансирования, в каких-то регионах мы переходим на двустороннее взаимодействие с конкретными странами", - рассказали собеседники корреспондента ТАСС. Кроме того, есть определенные проблемы из-за ограничений платежных систем в закупке и использовании для реализации международных программ российской техники.

Совершенно политическим демаршем российская сторона считает предложение не допустить РФ в Совет ФАО. Его состав, как пояснили в постпредстве, определяется на ротационной основе внутри региональных групп. В этом году Россия должна выйти из этого органа, но вернуться в 2024 году. Этому западные страны пытаются препятствовать. Как сообщили в постпредстве, голосование по этому вопросу должно состояться 6 июля, для принятия решения необходима поддержка простого большинства.

Рост голода и нехватка средств

Все эти "политические преследования" проходят на фоне объективно ухудшающегося положения с голодом в мире. По данным ФАО и Всемирной продовольственной программы (ВПП), число голодающих растет, как и число людей, нуждающихся в непосредственной помощи в обеспечении продовольствием. По примерным подсчетам, число таких людей достигает почти 350 млн человек, тогда как возможности, в том числе финансовые, для оказания этой помощи уменьшаются. Как сообщили на предшествовавшем Конференции ФАО заседании Исполнительного совета ВПП, на реализацию гуманитарных программ организации необходимо $22 млрд. В 2022 году было получено от стран-доноров около $14 млрд, а до конца 2023 года в лучшем случае поступит чуть более $9 млрд. При этом объемы помощи сокращаются из-за роста цен как на сырье, так и на транспортные расходы и энергоносители. На фоне собственных экономических затруднений богатые страны сокращают финансовые отчисления. В итоге объемы помощи ВПП сократятся фактически втрое. Из 18 млн человек, нуждающихся в продовольственной помощи, в Афганистане ВПП может охватить не более 8 млн. Примерно столько же получают помощь в Йемене при 15-18 млн нуждающихся и голодающих. Усложняется ситуация с продбезопасностью в некоторых странах Латинской Америки, что ведет к росту миграционных потоков.

Согласно докладу ВПП, в 2022 году организация закупила 4,2 млн тонн продовольствия на рекордную сумму 3,3 млрд, хотя объем закупленного на 5% меньше, чем в 2021 году при росте стоимости на 37%.