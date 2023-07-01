Потолок ставки по кредитам с 1 июля снизится с 1% до 0,8% в день

Соответствующий закон, подписанный Владимиром Путиным, призван уменьшить долговую нагрузку россиян

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Предельная ежедневная процентная ставка по потребительским кредитам и займам снижается с 1 июля 2023 года с 1% до 0,8% в день. Мера направлена на уменьшение долговой нагрузки граждан. Соответствующий закон подписал 29 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин.

Вместе с максимальной ежедневной ставкой изменен и предельный лимит задолженности по договору займа сроком до одного года - до 130% от суммы основного долга (ранее 150%). Так, если клиент микрофинансовой организации (МФО) взял заем в размере 10 тыс. рублей, то сумма переплат не может превышать 13 тыс. рублей процентов, штрафов и пени. Соответственно, долг составит не более 23 тыс. рублей.

Как ранее отмечалось в пояснительной записке к проекту закона, при установлении ограничения в 0,8% в день общая экономия заемщиков по процентным платежам по займам может составить порядка 5 млрд рублей в год, что позитивно повлияет на доступность финансовых услуг для населения и будет способствовать снижению долговой нагрузки граждан.

По мнению Банка России, эта мера будет стимулировать МФО более тщательно оценивать клиентов. В ЦБ также неоднократно отмечали, что вступающее в силу ограничение полной стоимости кредита на уровне 292% в значительной степени затронет около трети участников рынка и будет способствовать перестроению бизнес-моделей МФО.