Саудовская Аравия добровольно сократит добычу нефти в июле еще на 1 млн б/с

Такая мера будет действовать в течение июля, но в дальнейшем ее могут продлить

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Саудовская Аравия в течение июля будет добровольно сокращать добычу нефти еще на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в дополнение к ранее принятому решению о сокращении производства на 500 тыс. б/с. Таким образом, в июле общий объем сокращения добычи королевством составит 1,5 млн б/с, а сам уровень производства - около 9 млн б/с.

В мае несколько стран ОПЕК+ начали добровольно сокращать производство нефти в общем объеме 1,66 млн б/с, на долю Саудовской Аравии пришлось снижение в 500 тыс. б/с. Изначально эта мера должна была действовать до конца 2023 года. Однако на последней встрече ОПЕК+, которая состоялась 4 июня в Вене, все страны, поддержавшие сокращение, продлили его действие до конца 2024 года.

В дополнение к этому решению Саудовская Аравия после заседания ОПЕК+ объявила о добровольном сокращении добычи еще на 1 млн б/с в июле. Как сообщало Саудовское агентство печати со ссылкой на представителя Министерства энергетики королевства, дополнительное снижение является предупреждающей мерой, нацеленной на поддержание стабильности и сбалансированности нефтяного рынка.

Пока сокращение добычи на 1 млн б/с будет действовать только в течение июля, но оно может быть продлено. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман на пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+ не стал отвечать на вопрос, будет ли королевство продлевать за пределы июля решение о дополнительном снижении добычи. Но он отметил, что Саудовская Аравия будет делать все, чтобы обеспечить стабильность нефтяного рынка.