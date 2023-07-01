В России компании будут раскрывать финансовую отчетность с 1 июля 2023 года

Разрешение на сокрытие такой информации действовало с марта 2022 года

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Российские компании с 1 июля должны будут начать раскрывать финансовую отчетность, так как право не раскрывать ее или делать это в ограниченном объеме заканчивает свое действие. Банк России и Минфин РФ продолжают выступать за раскрытие финансовой отчетности, при этом министерство допускает, что могут быть исключения.

Право не раскрывать финансовую информацию или делать это частично появилось у российских компаний в марте 2022 года. Банк России также разрешал до 1 июля 2023 года не раскрывать чувствительную к санкционным рискам информацию о конечном бенефициаре владельца организации, выпускающей цифровые финансовые активы (ЦФА).

Как ранее заявлял директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков, Минфин рассчитывает, что эмитенты начнут раскрывать свою отчетность со второго полугодия 2023 года, в том числе за те периоды, в которые они имели право не раскрывать финансовую информацию или делать это в ограниченном объеме.

В конце марта 2023 года правительство РФ подготовило перечень мер по расширению инвестиционной активности в экономике, а также на стратегической сессии в кабмине определило пять направлений для развития российского финансового рынка. Говоря об одном из направлений, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов озвучивал предложение кабмина возобновить определенное раскрытие информации эмитентами, чтобы не нанести им вреда.

С июля 2023 года банки начнут раскрывать информацию о самом факте реорганизации, а также частично информацию о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность банков, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования. Вместе с тем с учетом стабилизации экономической ситуации в РФ и восстановления прибыльности банковского сектора регулятор принял решение не продлевать послабления, которые по плану заканчивают свое действие в первой половине 2023 года.

Послабления, которые также завершат свое действие 1 июля

Так, не будет продлена отсрочка при формировании резервов на возможные потери по ссудам, прочим активам и условным обязательствам кредитного характера юридических лиц. В ЦБ пояснили, что продление меры нецелесообразно с учетом восстановления прибыльности сектора и предоставленных долгосрочных послаблений по надбавкам к достаточности капитала.

Не будет продлена мера, позволяющая не признавать дефолт по заемщику, обусловленный действием мер ограничительного характера. Прекращение действия меры синхронизировано с отменой отсрочки по доформированию резервов по юридическим лицам. Также банкам будет нельзя использовать "старые" отчетности в отношении юридических лиц - эмитентов и контрагентов.

Ранее ЦБ РФ сообщил, что планирует до конца 2023 года предоставить право кредитным организациям не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию. Речь идет о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, связанных с этим существенных условиях реорганизации, часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность банков, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования.