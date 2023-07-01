Минфин России расширил список офшорных зон до 91 страны

В перечень, который устанавливается с 1 июля, попали страны Евросоюза, а также США, Украина, Великобритания, Канада, Швейцария, Япония, Сингапур, Тайвань, Новая Зеландия, Южная Корея и другие

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Минфин РФ расширил перечень офшорных зон до 91 страны, в список вошли недружественные страны, в том числе государства ЕС, Великобритания, Швейцария, США, Канада, Япония, Республика Корея, Сингапур, Тайвань. Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу 1 июля 2023 года.

Согласно первоначальному приказу министерства, который был опубликован в 2007 году, в перечень государств и территорий, предоставляющих льготный режим налогообложения или не раскрывающих информацию при проведении финансовых операций, входила 41 страна. В обновленную редакцию документа в 2009 году вошли Сейшельские острова.

В перечень офшорных зон, который устанавливается с 1 июля, попали страны Евросоюза и, кроме того, Австралия, Соединенные Штаты Америки, Украина, Великобритания, Канада, Швейцария, Япония, Сингапур, Тайвань, Новая Зеландия, Южная Корея и другие.

Ранее в марте Минфин и МИД РФ предложили приостановить соглашения об избежании двойного налогообложения с недружественными странами до восстановления нарушенных прав РФ. Мера была предложена в ответ на введение в отношении России с 2022 года односторонних экономических ограничительных мер западными странами. В феврале текущего года Европейский союз включил Россию в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере, так называемый черный список ЕС.

В случае поддержки предложения Минфина России и МИД России применение пониженных ставок налога у источника (освобождений от уплаты налога) в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения, будет приостановлено с момента издания соответствующего указа.