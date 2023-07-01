В России ввели акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за 1 литр

Закон не распространяется на товары, которые изготовили для сферы общественного питания

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сахаросодержащие напитки с 1 июля стали подакцизным товаром, ставка акциза устанавливается в размере 7 рублей за 1 литр. Соответствующий закон в ноябре 2022 года подписал президент России Владимир Путин.

Сахаросодержащими признаются безалкогольные напитки, произведенные с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ, содержание которых превышает 5 г на 100 мл.

Как уточнялось в законе, принятые нормы коснутся напитков в потребительской упаковке, однако акциз не будет взимается с напитков, изготовленных и упакованных для сферы общественного питания. Кроме того, для малого и среднего бизнеса обязанность по уплате акциза вводится не с 1 июля, а с 1 октября 2023 года.

При этом не будут облагаться акцизом напитки брожения, квас с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2% включительно, а также соки, нектары, сокосодержащие напитки и морсы. Кроме того, не подпадают под акциз специализированная и обогащенная пищевая продукция (за исключением тонизирующих напитков и газированных напитков), алкоголь крепостью более 0,5%, виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые сброженные материалы. Из товаров, облагаемых нулевой ставкой акциза, исключается безалкогольное (крепостью до 0,5%) пиво с содержанием сахара.

По ранее проведенным расчетам правительства, дополнительные доходы федерального бюджета от поступлений акцизов на сахаросодержащие напитки ожидаются в размере около 35 млрд рублей в год. Эти средства планируется направить на реализацию федерального проекта по борьбе с сахарным диабетом.