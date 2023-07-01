В Москве агентское вознаграждение за продажу билетов гостеатров снизили до 4%

Правило распространяется также на продажу через частные электронные ресурсы и сервисы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Максимальное агентское вознаграждение за продажу билетов на концерты и спектакли государственных театров в Москве снизили до 4%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

"В целях единого подхода и оптимизации накладных расходов [государственных] театров принято решение, что с 1 июля подобные операции могут осуществляться при агентском вознаграждении не более 4%", - заявили в пресс-службе.

В департаменте пояснили, что продажа билетов на спектакли и концерты гостеатров осуществляется не только традиционно их собственными кассами, но также через разные электронные ресурсы и сервисы, принадлежащие частным операторам. При этом за свои посреднические услуги такие компании брали вознаграждение с каждого проданного билета в 3-15%, что составляло значительную сумму от выручки театров.

Ранее стало известно, что Департамент культуры Москвы разослал подведомственным театрам предписание о том, что заключать контракты на распространение билетов с помощью специализированных сервисов и агрегаторов они смогут только с комиссией не выше 4%, ограничения вступают в силу с 1 июля.