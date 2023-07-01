В Калининградской области начинается эксперимент с экспресс-доставкой

Он продлится до 30 июня 2025 года

КАЛИНИНГРАД, 1 июля. /ТАСС/. Эксперимент по упрощенному оформлению физлицами товаров для личного пользования, пересылаемых экспресс-перевозчиками на остальную часть РФ, начинается в Калининградской области 1 июля. Закон, регламентирующий его проведение, вступил в силу весной текущего года.

Эксперимент по использованию пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов будет проводиться в Калининградской области с 1 июля 2023 года по 30 июня 2025 года. Речь идет о товарах для личного пользования, вывозимых на территорию ЕАЭС с применением Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что такой формат развивается в соседних с областью странах Прибалтики и Польше. "Попробуем "перетянуть" этот бизнес на свою территорию, чтобы здесь создавать рабочие места и платить налоги", - отметил он.

Сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков сообщал, что внедрение нового правила позволит удешевить логистику при доставке любых других грузов из Калининграда и в Калининград с территории "большой России", так как доставка товаров со складов в области позволит развивать морские перевозки. По его словам, закон позволит размещать в области товары в рамках свободной таможенной зоны для последующей отправки их физическим лицам по всей России.

Логистика в Калининградской области, которая не имеет общих границ с другими регионами РФ, пострадала от ограничений после введения санкций против РФ Евросоюзом. В частности, с 2022 года стал квотироваться железнодорожный транзит грузов через Литву, был введен запрет на перевозку через ЕС автотранспортом товаров, попавших в санкционные списки. Убытки понесли логистические компании, в частности, по данным Калининградстата, объем перевезенных фурами грузов крупными и средними компаниями в регионе в 2022 году снизился до минимума за последние 10 лет. Для обхода территории Евросоюза и доставки грузов в регион без ограничений задействуются морские маршруты через Балтику.