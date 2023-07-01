СМИ: Аргентина произвела очередной платеж МВФ в юанях вместо долларов

Газета La Nacion также отмечает, что 3 июля представители Минфина Аргентины отправятся в США, чтобы обсудить изменение одобренной экономической программы

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июля. /ТАСС/. Аргентина перевела Международному валютному фонду (МВФ) платеж в размере $2,7 млрд, используя юани и специальные права заимствования вместо долларов. Об этом сообщила в пятницу газета La Nacion.

Официальный представитель МВФ Джули Козак подтвердила, что "власти Аргентины продолжают своевременно выполнять свои финансовые обязательства перед фондом".

По данным источника La Nacion, 3 июля делегация от Министерства экономики Аргентины отправится в Вашингтон для обсуждения изменения одобренной для страны экономической программы. "В ближайшие дни сотрудники МВФ и власти Аргентины продолжат свою совместную работу с целью достижения соглашения по пятому анализу программы, поддерживаемой фондом", - сообщила Козак. Она отметила, что Аргентина столкнулась со "сложной ситуацией, отчасти вызванной исторической засухой".

В конце января 2022 года президент Аргентины Альберто Фернандес объявил о достижении соглашения с МВФ о рефинансировании задолженности в размере $44 млрд. Кредит был выдан стране по просьбе Маурисио Макри, который в мае 2018 года, будучи главой государства, обратился к МВФ за помощью на фоне резкого падения курса национальной валюты. Действующее правительство называло этот долг преступным и несоразмерным возможностям страны.

В конце апреля министр экономики Аргентины Серхио Масса сообщил, что в условиях ограниченных долларовых резервов страна использует предоставленный Китаем своп для оплаты импорта в юанях, а не долларах. В июне Центробанк Аргентины сообщил, что южноамериканская страна и КНР договорились о продлении и расширении соглашения о валютном свопе.