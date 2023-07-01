Welt: Rheinmetall из-за конфликта на Украине ожидает двузначного роста оборота

По данным газеты, оборонный концерн намерен нарастить мощности производства до уровня 1980-х годов

БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall извлекает серьезную выгоду из конфликта на Украине и ожидает в ближайшие годы двузначного роста оборота. Об этом говорится в материале, который опубликовала в пятницу газета Die Welt.

По данным издания, Rheinmetall в 2022 году получил на 18% больше заказов, чем годом ранее. Сейчас концерн значительно наращивает производство. Как отмечает газета, на заводе в коммуне Унтерлюс (федеральная земля Нижняя Саксония) тысячи людей работают в три смены "для снабжения оружием Украины". Речь идет о ремонте и подготовке к эксплуатации боевых машин пехоты Marder, танков Leopard 2, самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 и производстве боеприпасов.

На предприятии в скором времени будет запущена совершенно новая производственная линия, отмечает Die Welt. По ее данным, Rheinmetall планирует нарастить мощности до уровня 1980-х годов и в будущем добиться изготовления до 600 тыс. боеприпасов в год, для чего предполагается взять на работу дополнительно сотни новых сотрудников. Концерн рассчитывает, что Германии до 2031 года придется закупить боеприпасы на сумму €40 млрд.

"На полную катушку" - так может звучать девиз концерна в настоящее время, отметила Die Welt.