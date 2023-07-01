Минэнерго США закупит 3,2 млн баррелей нефти для восполнения стратегического резерва

Поставки топлива начнутся в сентябре

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики США в рамках процесса восполнения стратегического нефтяного резерва закупает дополнительно 3,2 млн баррелей нефти. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении ведомства.

В нем сообщается о заключении соответствующих контрактов с американскими нефтедобывающими компаниями. Поставки будут осуществлены в сентябре. Нефть закупается по средней цене около $72 за баррель, что ниже средней цены (около $95 за баррель), по которой она продавалась из резерва в 2022 году, отметили в министерстве. В общей сложности девять компаний откликнулись на уведомление, контракты были заключены с четырьмя из них. Всего было подано 28 заявок. Минэнерго планирует закупить дополнительные объемы нефти для резерва с поставками в октябре и ноябре. В начале июня ведомство объявило о закупке 6 млн баррелей нефти для восполнения стратегического резерва.

Президент США Джо Байден подписал в конце марта 2022 года указ, обязывающий Минэнерго продавать из стратегического резерва по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение 180 дней в целях снижения цен на бензин в стране. Министерство использует доходы от продажи этого сырья для покупки энергоносителей и пополнения нефтяного резерва. Согласно анализу, проведенному американским Минфином, действия вашингтонской администрации "позволили снизить цены на бензин примерно на 40 центов за галлон (3,785 литра - прим. ТАСС) по сравнению с тем, какими они были бы", если власти не принимали бы никаких мер, подчеркнули в Минэнерго.

Американский стратегический нефтяной запас был создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 348,62 млн баррелей нефти. Общая разрешенная емкость хранилищ установлена на отметке 714 млн баррелей. Американский нефтяной резерв - крупнейший в мире из принадлежащих правительствам.