Объемы закупок украинской пшеницы ООН вернулись на уровень 2021 года

Для поддержки Афганистана, Эфиопии, Кении и Сомали закупается 700 тыс. тонн этой зерновой культуры, сообщили в пресс-службе организации

ООН, 1 июля. /ТАСС/. Объемы закупок пшеницы из Украины Всемирной продовольственной программой ООН вышли на уровень 2021 года, сообщила в пятницу пресс-служба всемирной организации.

"Всемирная продовольственная программа вновь получает пшеницу из Украины в тех же объемах, что и в 2021 году, закупая 700 000 тонн по черноморской зерновой инициативе для поддержки Афганистана, Эфиопии, Кении, Сомали", - говорится в сообщении, посвященном выполнению зерновой сделки.

Помимо этого, в ООН добавили, что в том числе благодаря экспорту российских продуктов и удобрений мировые цены на продовольствие снизились на 22% с марта 2022 года. Во всемирной организации также утверждают, что пропорции поставок украинской пшеницы в развивающиеся страны в настоящее время остаются на уровне, который был до февраля 2022 года.

Как заявил в пятницу в ходе онлайн-брифинга министр иностранных дел России Сергей Лавров, РФ не видит доводов в пользу продления зерновой сделки на данный момент, часть черноморской инициативы по украинскому зерну давно стала коммерческой. Вместе с тем в ООН заявили, что представители всемирной организации и России могут провести встречу по вопросам продления зерновой сделки в ближайшие дни.