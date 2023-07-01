РЖД планирует завершить устройство пассажирской инфраструктуры ТПУ Химки до конца года

На станции уже идут подготовительные работы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" планирует завершить устройство временной пассажирской инфраструктуры транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Химки до конца 2023 года, сообщили ТАСС в пресс-службе РЖД.

"В настоящее время на станции идут подготовительные работы по устройству временной пассажирской инфраструктуры. Закончить их планируем до конца 2023 года", - рассказали в холдинге.

В марте 2023 года Октябрьская железная дорога по Московскому региону сообщала, что транспортно-пересадочный узел (ТПУ) Химки предварительно планируется открыть в сентябре 2025 года.

В декабре 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году. План включает запуск двух новых диаметров "наземного метро" МЦД-3 "Ленинградско-Казанский", МЦД-4 "Киевско-Горьковский", а также 14 новых и реконструированных станций на маршрутах диаметров. Так, запуск МЦД-3 запланирован в августе 2023 года, МЦД-4 - в сентябре.