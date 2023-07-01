Казахстан увеличил долю в уставном оплаченном капитале ЕАБР с 33% до 37,3%

Доля России снизилась до 44,8%

АСТАНА, 1 июля. /ТАСС/. Казахстанская доля в оплаченном уставном капитале Евразийского банка развития (ЕАБР) возросла с 33% до 37,3%. Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана по итогам прошедшего в Астане заседания Совета ЕАБР под председательством премьер-министра республики Алихана Смаилова.

"28 июня полностью исполнены принятые решения о перераспределении уставного капитала между государствами-участниками. В результате часть пакета акций России в оплаченном уставном капитале равномерно перераспределена между остальными государствами-участниками. По итогам доля России снизилась с 66% до 44,8%, а доля Казахстана увеличилась с 33% до 37,3%", - говорится в сообщении.

По словам главы правительства республики, в 2022 году банком была проделана хорошая работа. Вместе с тем в ходе дальнейшей реализации проектов развития он поручил уделить особое внимание управлению рисками и сохранению значений кредитного рейтинга ЕАБР. "Объем инвестиций вырос почти на $1 млрд по сравнению с предыдущим годом. Текущий инвестиционный портфель продолжает расти. Нам необходимо и далее вести работу по устойчивому развитию банка и, соответственно, финансированию проектов в странах-участницах", - отметил Смаилов.

В свою очередь председатель правления ЕАБР Николай Подгузов рассказал, что в 2022 году финансовая организация укрепила свою роль в качестве лидирующего института развития на евразийском пространстве, что подтверждено значительным ростом инвестиций в ее проекты. "Так, накопленный инвестиционный портфель достиг отметки в $13,4 млрд с подписанием новых проектов на $2,5 млрд, что стало рекордным показателем и значительно превысило планы за отчетный период. Таким образом, общее количество проектов банка, направленных на повышение уровня жизни граждан стран-участниц, достигло 273", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, совет рассмотрел доклад о переговорах с Узбекистаном по вопросу присоединения к ЕАБР. "Было отмечено, что расширение состава участников позволит банку снизить потенциальные риски и проработать возможности запуска новых интеграционных проектов", - пояснили в правительстве Казахстана.

ЕАБР - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Сейчас участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.