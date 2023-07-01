Средний чек на китайские смартфоны в 2023 году резко упал до 9,7 тыс. рублей

Он снизился на 30%

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Средний чек одной покупки китайского смартфона в России в январе - июне 2023 года упал на 30% и составил 9 703 рубля против 13 913 рублей за аналогичный период годом ранее, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).

"В рамках исследования аналитики банка взяли за 100% смартфоны самых популярных мировых брендов из Китая, Кореи и Америки в общем числе их покупок в кассовых чеках мобильного банка "Русский стандарт онлайн" за первое полугодие 2023 года. Далее, сгруппировав их по странам, определили доли у каждой. Бесспорным лидером в вышеупомянутой тройке, согласно статистике банка, стали китайские бренды смартфонов. При этом популярность их заметно растет. За первое полугодие 2023 года доля выросла до 79% с 64% в январе - июне 2022 года", - отмечается в исследовании.

На втором месте по популярности - корейские бренды смартфонов. Их показатели снизились - в первой половине 2023 года доля покупок таких телефонов составила 15%. Годом ранее она составляла 27%. При этом средняя сумма одной покупки корейского мобильного телефона в январе - июне этого года также снизилась, до 19 296 рублей. Годом ранее она была выше - 23 824 рублей.

На долю американских смартфонов в первой половине 2023 года пришлось 6% покупок мобильных телефонов самых популярных брендов из трех обозреваемых стран. Она снизилась относительно 2022 года, когда была 9%. При этом средний чек одной покупки такого смартфона в январе - июне 2023 года составил 53 818 рублей, годом ранее он был 70 292 рубля.

В рамках исследования были изучены данные о покупках самых популярных китайских, корейских и американских брендов смартфонов в кассовых чеках, отражающихся в мобильном банке "Русский стандарт онлайн" в январе - июне 2023 и 2022 годов.