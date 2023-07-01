Завод "Политранс" увеличит в два раза выпуск импортозамещающих транспортных систем

В 2024 году он выпустит минимум шесть таких систем для перевозки карьерных экскаваторов массой до 400 тонн

ЧЕЛЯБИНСК, 1 июля. /ТАСС/. Компания "Политранс" (Челябинская область) в 2024 году выпустит как минимум шесть импортозамещающих транспортных систем для перевозки карьерных экскаваторов массой до 400 тонн. Это превышает объем производства предыдущего периода в два раза, сообщил ТАСС учредитель предприятия Семен Мительман.

Ранее такие системы были вынуждены покупать за границей.

"Шесть единиц транспортных систем заложены нашими заказчиками в свои бюджеты. Возможно, заказов будет и больше, так как, благодаря разработкам нашего конструкторского отдела, где есть группа по инновациям, мы уже можем делать целую импортозамещающую линейку транспортных систем для перевозки карьерных гидравлических экскаваторов массой от 50 до 400 тонн, удовлетворяя спрос. А раньше такие системы ни одним российским предприятием не выпускались серийно", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что ранее компании-эксплуатанты были вынуждены приобретать продукцию в Финляндии, что обходилось в два раза дороже, чем сейчас отечественная продукция. При этом российская разработка не уступает зарубежной по техническим характеристикам и эффективности использования, что полностью подтверждено испытаниями, а также эксплуатацией на карьерах крупных добывающих предприятий (ЮГК, "Алроса"). Разработка велась при поддержке областного Минпрома, выделившего субсидию на НИОКР.

В пресс-службе завода пояснили, что скорость перегона экскаватора с помощью транспортной системы возрастает в несколько раз, при этом не тратятся машино-часы экскаватора. Повышается рентабельность эксплуатации техники, снижаются расходы на ее обслуживание.

Компания "Политранс" - один из ведущих разработчиков и производителей тяжеловозной прицепной техники. В линейке изделий свыше 2 тыс. модификаций, годовой объем выпуска достигает 1 тыс. единиц. В этом году компания повышает объем инвестиций с 700 млн рублей до 1,2 млрд рублей, чтобы выполнять возросшие заказы, освоить производство ряда комплектующих, добавить новые импортозамещающие модели (технику для портовых работ и контейнеровозы).