Хайнань за три года удвоил объем внешней торговли

Провинция стала лидером среди регионов Китая

ХАЙКОУ /Китай/, 1 июля. /ТАСС/. Хайнань за последние три года удвоил объем внешней торговли по сравнению с предыдущим трехлетним периодом, темпы роста составили 101,4%. Как заявил заместитель главы таможенного управления города Хайкоу Чжао Цзюньлунь, по динамике провинция стала абсолютным лидером среди всех прочих регионов Китая.

"С 1 июня 2020 года, когда была опубликована Генеральная программа создания Хайнаньского порта свободной торговли, <...> внешнеторговый сектор нашей провинции развивался опережающими темпами, - рассказал он на пресс-конференции. - С июня 2020 года по май 2023 года объем экспорта и импорта товаров Хайнаня увеличился по сравнению с предшествующим трехлетним периодом на 101,4%, до 504,48 млрд юаней ($69,8 млрд по текущему курсу). По темпам роста Хайнань занимает первое место среди всех прочих административно-территориальных единиц КНР на уровне провинции и города центрального подчинения".

По словам чиновника, наряду с увеличением количественного показателя происходит и усиление качественной составляющей. В частности, наблюдается оптимизация структуры товарооборота.

Чжао Цзюньлунь отметил, что за последние три года количество зарегистрированных на Хайнане внешнеторговых организаций увеличилось на 144,1%, до более чем 2,3 тыс. компаний. Число государств и регионов, поддерживающих с провинцией партнерские экономические контакты, выросло на 6,7%, до 208 стран и территорий с особым статусом.

"На Хайнань постоянно приходят новые компании, появляются новые проекты, - сказал замглавы управления. - Происходят изменения, заключающиеся в том, что основная часть экспорта все больше приходится не на продукцию первичной обработки, а на готовые промышленные товары".

Он добавил, что Хайнань за последние три года не только продолжал активно укреплять экономические контакты с государствами региона, но и наращивал поставки на рынки развитых стран - в Евросоюз (увеличение в четыре раза) и США (на 72,5%). Как уточнила глава службы статистического анализа таможенного управления Хайкоу Цзюй Чуньмэй, за данный период во внешней торговле провинции заметно усилилась роль частных предприятий.