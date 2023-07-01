В Казахстане выпускают коллекционные монеты в честь 25-летия Астаны

Их номинал составит $0,2

АСТАНА, 1 июля. /ТАСС/. Национальный банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты, посвященные предстоящему 6 июля 25-летию столицы республики. Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.

Монеты в честь юбилея Астаны станут частью серии "Выдающиеся события и люди". Их реализация начнется с 3 июля через интернет-магазин Нацбанка.

Монеты номиналом 100 тенге ($0,2) с надписью "Astana. 25 Jyl" изготовлены из мельхиора. Общий тираж составит 20 тыс. штук.

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

В 1997 году первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес столицу из Алма-Аты в Акмолу, которую в 1998 году переименовали в Астану. 23 марта 2019 года нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь своего предшественника. В сентябре 2022 года городу вернули прежнее название - Астана. День столицы - 6 июля - отмечают в Казахстане как государственный праздник.