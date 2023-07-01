Депутат Госдумы попросил ФАС провести проверку из-за роста цен на "борщевой набор"

Как отметил Антон Ткачев, подорожание продуктов питания из этого набора особенно сильно сказывается на малоимущих гражданах

МОСКВА, 1 июля. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Депутат Госдумы Антон Ткачев ("Новые люди") направил обращение руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку из-за роста цен на продукты, которые входят в так называемый борщевой набор. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Поступают жалобы из Воронежа, Липецка и других регионов, где цена в сетевых магазинах на "борщевой набор" заметно выросла: в среднем стоимость моркови - 79 рублей, лука - 55 рублей, картофеля - 49 рублей, капусты - 47 рублей, что суммарно на 54 рубля больше, чем в январе 2023 года", - указал парламентарий в письме.

Ткачев отметил, что подорожание продуктов питания из "борщевого набора" особенно сильно сказывается на малоимущих гражданах, для которых недорогие овощи составляют весомую часть ежедневного рациона.

"Прошу вас провести проверку соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности производителей и поставщиков. При выявлении нарушений по результатам проверки прошу рассмотреть вопрос привлечения виновных лиц к ответственности", - добавил он.